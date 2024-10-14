Автоэксперт рассказал, зачем нужны три сезонных комплекта шин

В идеале нужно иметь три комплекта автомобильных шин - летние, всесезонные и зимние, рассказал «Звезде» автоэксперт Петр Баканов. Можно вместо внесезонной резины использовать зимнюю нешипованную.
Время для всесезонной резины пришло как раз сейчас, сообщил специалист. Зимнюю нешипованную можно ставить через неделю-две.
«Если же человек использует зимнюю шипованную резину, то пока особого смысла переобуваться нет. Потому что снег потом растает и снова будет плюсовая температура. Зимняя резина приобретает актуальность, когда среднесуточная температура опускается ниже +4 градусов. В такой период возможно возникновение гололедицы, особенно на эстакадах, в низинах, в местах, где повышена влажность», - рассказал эксперт.
Когда выпал первый снег - это не причина драматизировать ситуацию, а повод задуматься, что ты делаешь за рулем, считает Баканов. Автоэксперт перечислил важные, но не самые очевидные правила безопасного вождения.
Кроме того, важно соблюдать самые элементарные правила, напомнил Баканов. Нужно правильно держать руль двумя руками, стараться использовать торможение двигателем, заранее включать поворотники и плавно совершать маневры.
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