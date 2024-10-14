Автоэксперт рассказал, зачем нужны три сезонных комплекта шин

В идеале нужно иметь три комплекта автомобильных шин - летние, всесезонные и зимние, рассказал «Звезде» автоэксперт Петр Баканов. Можно вместо внесезонной резины использовать зимнюю нешипованную.

Время для всесезонной резины пришло как раз сейчас, сообщил специалист. Зимнюю нешипованную можно ставить через неделю-две.

«Если же человек использует зимнюю шипованную резину, то пока особого смысла переобуваться нет. Потому что снег потом растает и снова будет плюсовая температура. Зимняя резина приобретает актуальность, когда среднесуточная температура опускается ниже +4 градусов. В такой период возможно возникновение гололедицы, особенно на эстакадах, в низинах, в местах, где повышена влажность», - рассказал эксперт.

Когда выпал первый снег - это не причина драматизировать ситуацию, а повод задуматься, что ты делаешь за рулем, считает Баканов. Автоэксперт перечислил важные, но не самые очевидные правила безопасного вождения.

Дистанцию нужно измерять в секундах, а не метрах. Когда предыдущая машина поравнялась с каким-то объектом, вы начинаете считать, за сколько секунд вы до него доедете. Безопасная дистанция составляет минимум 3 секунды. Чем больше секунд в запасе - тем лучше.

Безопасный обгон нужно стараться совершать за 6 секунд. Если вы делаете это медленнее - вы сами попадаете в уязвимую ситуацию. Если быстрее - другие люди могут не успеть среагировать на ваш маневр.

В поворотах нужно ехать под ровным газом или с небольшим ускорением. Особенно опасны правые повороты, потому что вы можете вылететь на встречную полосу (из левого поворота - на обочину). Если вам уже в повороте приходится сбрасывать скорость или тем более тормозить - вы неправильно выбрали скорость.

Кроме того, важно соблюдать самые элементарные правила, напомнил Баканов. Нужно правильно держать руль двумя руками, стараться использовать торможение двигателем, заранее включать поворотники и плавно совершать маневры.