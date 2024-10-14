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Мэр Одессы сообщил о взрыве в городе

В городе была объявлена воздушная тревога.
Ирина Егорова 2024-10-14 12:24:35
© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Одессе прогремел взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Геннадий Труханов.

«В городе слышен взрыв. Будьте в безопасных местах», - написал он.

При этом в городе работала сирена, оповещающая о воздушной тревоге. Очевидцы сообщают о громких звуках и густом дыме в городе.

Сигналы звучат также в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях, свидетельствует онлайн-карта украинского Министерства цифровой трансформации.

Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении под Одессой судна с боеприпасами из Европы. 

#взрыв #Украина #одесса #воздушная тревога #Геннадий Труханов
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