Мэр Одессы сообщил о взрыве в городе

В Одессе прогремел взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Геннадий Труханов.

«В городе слышен взрыв. Будьте в безопасных местах», - написал он.

При этом в городе работала сирена, оповещающая о воздушной тревоге. Очевидцы сообщают о громких звуках и густом дыме в городе.

Сигналы звучат также в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях, свидетельствует онлайн-карта украинского Министерства цифровой трансформации.

Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении под Одессой судна с боеприпасами из Европы.