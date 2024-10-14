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В МИД Украины оскорбились желанием Джареда Лето выступить в России

На концерте в Белграде музыкант заявил, что соскучился по российским фанатам.
Ирина Егорова 2024-10-14 11:59:01
© Фото: IMAGOMirko FavaTSCK LiveMedi, Global Look Press

Американского музыканта и фронтмена группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето раскритиковал МИД Украины после его слов о желании приехать в Россию с концертом.

«"Ощущение русской энергии" Джареда Лето и его желание выступать в России является оскорблением для тех, кто жертвует жизнями ради защиты свободы», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в X. 

В украинском МИД добавили, что «для России не может быть никакого умиротворения, когда она продолжает попытки решить "проблему" существования Украины».

Накануне музыкант выступал в Белграде, где заявил своим поклонникам о намерении приехать в Москву и Санкт-Петербург с концертами, так как группа очень скучает по российским фанатам. При этом на официальном сайте группы запланированных концертов до конца года в РФ нет.

#Москва #концерт #мид украины #музыкант #Джаред Лето #30 Seconds To Mars
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