В МИД Украины оскорбились желанием Джареда Лето выступить в России

Американского музыканта и фронтмена группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето раскритиковал МИД Украины после его слов о желании приехать в Россию с концертом.

«"Ощущение русской энергии" Джареда Лето и его желание выступать в России является оскорблением для тех, кто жертвует жизнями ради защиты свободы», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в X.

В украинском МИД добавили, что «для России не может быть никакого умиротворения, когда она продолжает попытки решить "проблему" существования Украины».

Накануне музыкант выступал в Белграде, где заявил своим поклонникам о намерении приехать в Москву и Санкт-Петербург с концертами, так как группа очень скучает по российским фанатам. При этом на официальном сайте группы запланированных концертов до конца года в РФ нет.