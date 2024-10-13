Момент взрыва газа в жилом доме в Уфе попал на видео

В Уфе в жилом доме на улице Ладыгина произошел взрыв газа с последовавшим пожаром. Возгорание произошло на втором этаже.

Момент взрыва запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что силой взрыва из здания выбило окна. Местные жители также запечатлели на видео последовавшее возгорание.

Как сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва повреждены входные двери и окна. Из дома эвакуировались 20 жителей. Пострадали два человека - 66-летний мужчина получил ожоги, 31-летняя женщина - осколочные ранения. Пострадавшие госпитализированы.

Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Для ликвидации прибыла группа спасателей в составе 64 сотрудников МЧС, а также 21 единицы техники. Возгорание успешно ликвидировано.