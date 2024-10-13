Влияние санкций: как развивается отечественное сельское хозяйство

Западные санкции в отношении России выглядят смехотворными на фоне масштабного сотрудничества на пост советском пространстве. И, что касается сельского хозяйства, то в эти дни как раз исполняется ровно 10 лет, как Москва в ответ на западные санкции ввела свое продовольственное эмбарго на продукцию многих производителей из недружественных стран. Тогда в рядах так называемой либеральной общественности чуть ли не руки заламывали - как же мы будем жить без хамона и пармезана?

И вот прошло 10 лет - и ничего, живем, с голода не умерли, никакого дефицита. На российских прилавках ассортимент такой, какой ни 10 лет, ни тем более 20-30 лет назад и представить было нельзя. Бесчисленное количество ветчины, колбас, все того же хамона и пармезана - но уже от российских производителей.

Российское сыроделие переживает сейчас свой расцвет. За 10 лет производство практически удвоилось. На пике - мясная промышленность. Больше других прибавило производство свинины - плюс 68%. Активно нашу свинину закупают за рубежом. Весной начались первые за многие годы поставки в Китай, где блюда из свинины - одни из любимых.

Урожай картофеля в прошлом году стал рекордным за 30 лет. По производству пшеницы Россия вошла в тройку мировых лидеров, и даже в этом году, не смотря на крайне сложные погодные условия (майские заморозки, а потом засуху и проливные дожди) на сегодняшний день фермеры собрали 120 миллионов тонн зерна.

Вот так Запад и его санкции дали мощный толчок к развитию отечественного сельского хозяйства и пищевой промышленности, приближая всех нас к главной цели - полной продовольственной безопасности и суверенитету.

Ни от кого не зависеть и обеспечивать себя продуктами на любой вкус - в том числе итальянским карпаччо, испанским хамоном, но уже от российских производителей. Предприниматели угощают китайских гостей.

Стимул к стремительному росту и производству своего, родного дали санкции - 10 лет назад Россия ввела продовольственное эмбарго - запретила поставку ряда продуктов из Америки и Европы. Если в 90-х мы ели напичканные гормонами «ножки Буша», а в 2000-х полки были заполнены импортными овощами и мясом, то теперь у нас качественные российские продукты.

«Брала импортное бразильское сырье и китайское, и из Дании брали, из Польши брали. Но уже, наверное, с 2008-го года, когда уже поняли, что не очень такой качественный уровень, они стали его качать, то мы, конечно, стали постепенно менять на наше российское сырье. С 2014 года мы работаем только на отечественном сырье. Свинок мы берем с Курской области, мы берем курицы с Мордовии», - рассказала предприниматель Татьяна Еремкина.

Выпуск сыра за 10 лет вырос вдвое. Сыр «российский» это теперь и бри, и пармезан. Анаит Алахвердова открыла свою сыроварню в Крыму в санкционный разгар - в 2016 году.

«Эти санкции очень положительно повлияли. Теперь можно подобрать любой европейский сыр. В России научились делать бри, камамбер, нашли все ингредиенты, плесень, закваски. Сычужный фермент в Крыму производим, из крымского молока», - рассказала директор сыроварни Анаит Алахвердова.

Россия из страны-импортера превратилась в одного из крупнейших экспортеров. Наши предприятия даже сразу выпускают упаковки на китайском и английском - мука, овсяные хлопья и шоколад Аленка для иностранных покупателей. По производству мяса мы на четвертой строчке в мире. Поставки говядины за 10 лет выросли в 16 раз. Лучшие породы буренок со всей России привезли на выставку «Золотая осень» - здесь можно оценить успехи в народном хозяйстве.



Эта осень оказалась по-настоящему золотой для аграриев и для всей страны в целом. Убедиться в этом можно на агропромышленной выставке. Тимирязев-центр на несколько дней превратился в территорию достижений - здесь можно увидеть элиту нашего животноводства - племенные коровы, кони, лошади, птицы. Здесь все, чем гордятся аграрии

Чувашские селекционеры представляют новую породу гусей - макулинские. Ими уже заинтересовалась Германия и Чехия - там планируют продавать наше мясо, а пух-перо использовать для набивки подушек и одеял в пятизвездочных отелях.

«Это один из лучших гусей в мире, посмотрите, как развит экстерьер, какая конституция этой птицы. Отбирались лучшие потомки, которые отвечали всем требованиям потребителя. Высокая скорость роста, низкий затраты корма, хорошие перьево-пуховые качества, высокий выход мясной продуктивности. Сегодня этот гусь занимает 75% российского рынка гусеводства», - рассказал руководитель научного направления по генетике и селекции ФНЦ «ВНИТИП» Яков Ройтер.

Новую породу гусей показали премьеру Михаилу Мишустину, который каждый год приезжает на выставку.



Достижения селекционеров - фундамент продовольственной безопасности в сфере животноводства. Ученые-генетики занимаются разработкой технологии сохранения эмбрионов элитных пород сельхоз животных - тех, которые были эталонными еще до эпохи ГМО. Конь, которого Мишустин покормил морковкой, редкой терской породы - таких осталось не больше 200-от. Но наши ученые возрождают породу с помощью биоресурсов, которые сохранили еще в советские годы. Развитие генетических технологий одно из приоритетных направлений для государства.

«Наша коллекция уже с 72 года существует и активно используется в селекции. В этом году такой мировой приоритет получен. Было рождено два жеребенка после осеменения спермой жеребца, которое хранилось в течение 51 года, в мире таких аналогов нет», - объяснил директор ФГБНУ «ВНИИ коневодства» Александр Зайцев.

Конкуренцию по выносливости ему может составить конь породы советский-тяжеловоз, который в одиночку перевозит 20-тонный груз.

Жеребец Рейхард - селекционное достижение России, он уже оставил после себя потомство. А еще такая порода незаменима в сельхозработах - там, где не пройдет трактор и машина, пройдет вот такой советский тяжеловоз и поможет человеку сделать всю работу.

Объединить наработки отечественной селекции. Собрать воедино исследования семеноводства. Задача, которую поставил президент перед создателями национальной базы генетической информации. Ее оператором станет Курчатовский институт. К 2025 году в стране появится единая картотека биоинформации - от РНК микроорганизмов до генома человека. База данных семеноводства - по сути уже готова. В России собрана крупнейшая коллекция образцов семян - ее сотрудникам Курчатовского института надо было только оцифровать и проанализировать результаты.

Высокий урожай зерновых - во многом результат трансформации и развития отечественной селекции и растениеводства. В лабораториях рождаются семена, устойчивые к болезням, возрождаются сорта начала 20-ого века - в пробирках растет новая эра сельхозотрасли на основе отечественных разработок.

«Наши учреждения создают высокоустойчивые и морозостойкие сорта, которые могут противостоять возвратным заморозкам. И, кстати, этот год показал, что донские сорта успешней пережили заморозки, чем сорта других регионов», - поделилась доктор биологических наук, директор ФГУ ГЦАС «Ростовский» Ольга Назаренко.

К 2030 году доля отечественных семян на рынке должна достичь 75%. Этого требует доктрина продовольственной безопасности страны. Об этом говорит Михаил Мишустин, подводя итоги в агросекторе за последние годы.

«По большинству показателей доктрины мы видим положительную динамику. В том числе по зерну, по мясу, по рыбе, по сахару, по масложировой продукции, по картофелю. С 2014 года каждый урожай - это не менее 100 миллионов тонн зерна, причем последние пять лет - свыше 120 миллионов тонн зерна», - заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По производству пшеницы Россия в тройке мировых лидеров, а по объему поставок - первая. Крупнейшие закупщики нашего зерна - Турция, Египет, тройку замыкает Иран. В прошлом году фермеры перевыполнили план по сбору пшеницы, этот сезон оказался непростым - заморозки весной, аномальная засуха летом и обильные дожди осенью. Но тем не менее - справились.



Сохранить урожай во время засухи помогут самые актуальные технологии - речь про беспилотники. В этом году по распоряжению президента был запущен нацпроект по развитию беспилотников до 2026 года. Цель - использование дронов в абсолютно разных сферах. На прошлой неделе в России сертифицировали первый тяжелый агродрон - он орошает от вредителей, удобряет и поливает растения. Но главное быстро и эффективно оценивает состояние поля.

«Это не просто агродрон, это умное встраивание в будущее сельского хозяйства. Данный агродрон сегодня уже помогает экономить от укатывания от 3 до 5% потерь урожая, если проедет сельхозтехника», - объяснил генеральный директор компании по производству гражданских беспилотников Юрий Лазаренко.

Новые возможности для себя открывают и маленькие хозяйства. Развивать бизнес помогает федеральная программа поддержки аграриев, включая займы по сниженным ставкам и субсидии. Крупные производители продуктов питания после введения санкций и ухода западных менеджеров переориентировались - закупают сырье у небольших частных компаний. Фермер Алексей Бурков держит кур, страуса Федю, коров и разговорчивого осла.

Свой магазин молочных товаров Алексей открыл прямо напротив дома, а рекламу дает - в интернете.

«Взял кредит, купил три коровы, потом еще четыре коровы. Вот с этого началась ферма. Основа продовольственной безопасности это пирамида, где внизу, это много мелких независимых хозяйств. Ну и чем выше, тем крупнее и, соответственно, больше хозяйств», - сказал фермер Алексей Бурков.

После санкций фермеру удалось добиться полной импортонезависимости - отечественные корма, минералы и даже наш доильный аппарат. Потому цены на сыр и молоко он не поднимает.

«Зачем поднимать? У меня все российское - коровы российские, молоко российское получается от них. Зачем цену поднимать?», - сказал Бурков.

10 лет санкций сделали наш агропром только сильнее - тот самый случай, когда из сложной ситуации найден выход и извлечены уроки. Мы независимы, при этом торгуем со всей планетой и можем не переживать за качество продуктов.