Ураган «Милтон» стал главным действующим лицом в президентской гонке США

В США сейчас все внимание приковано к небывалому урагану «Милтон», который, внезапно, стал чуть не главным действующим лицом в президентской гонке.

Дело в том, что он пришел на смену другому стихийному бедствию - урагану «Хелен», который, по иронии судьбы, обрушился на штат Пенсильвания - главный колеблющийся штат страны. И поскольку нынешняя администрация больше занята вопросом Украины, чем решением проблем пострадавших американцев, то логично, что все те же простые американцы начали задавать властям очень неприятные вопросы.

Почему им за утрату всего имущества полагается всего 750 долларов, а Зеленский из каждой поездки увозит минимум по 100-то миллиардов? И ни Байден, ни Камала ничего ответить на это не могут. Первый пытается хоть что-то понять, рассматривая картинки с изображением последствий урагана, а вторая, как обычно - просто нервно смеется.

А вот Трамп природные катаклизмы начал очень успешно монетизировать. Он не только жестко и весьма справедливо критикует политику Белого дома, но отдал один из своих отелей во Флориде для размещения пострадавших. Популистский, но весьма успешный ход.

И рейтинги не заставили себя ждать. Если на прошлой неделе Харрис уверенно обгоняла Трампа примерно на 4-5 пунктов, то на этой - Трамп снова вырвался вперед. По данным букмекеров «за» Трампа сейчас головы проголосовать 54% избирателей, за Харрис -примерно 46%

Спустя 10 дней после разрушительной «Хелен» второй ураган -«Милтон» - накрыл южную часть страны. Первый в истории 6-ти бальный по ранее 5-ти бальной системе ураган.

Уже в четверг количество пострадавших от небывалого урагана превысило три миллиона человек. Тампа, третий по размеру город штата Флорида приняла на себя первый основной удар стихии. Появились сообщения о первых пропавших без вести и погибших

К концу недели удары стихии ослабли. Но колоссальный урон уже нанесен. Пострадали более 3 миллионов домохозяйств и предприятий по всей Флориде.

В округах Шарлотт и Энглвуд закрыты больницы, аварийно-спасательные службы временно прекратили выезды на вызовы. Тысячи людей в отчаянии были вынуждены покинуть свои дома.

«Это уже второй подряд ураган. Первой была "Хелен". Мы едва успели все убрать, и вдруг такое случается. Мы скрестили пальцы и молимся Господу, чтобы он ответил на наши молитвы и дал нам хотя бы передышку», - поделились местные жители.

Но то, что для одних обернулось страшным горем, стало шансом для других. На фоне помощи пострадавшим развернулся новый эпизод предвыборной борьбы за пост президента США. На правах действующей администрации первый ход был за администрацией Байдена, а именно за Камалой Харрис. Буквально за неделю до трагедии она дала второе в качестве претендента на овальный кабинет интервью.

«Мы делаем все, что в наших силах. Мы находимся в постоянной координации с сообществом пострадавших регионов для предоставления максимально возможной помощи пострадавшим. И федеральное правительство выделяет немедленную помощь тем, кто оказался в нужде в размере 750 долларов», - сказала Харрис.

750 долларов пострадавшим. Явно не та помощь, на которую рассчитывали потерявшие кров. Особенно после того, как буквально за неделю до трагедии президент Джо Байден одарил Зеленского очередным многомиллиардным грантом без надежды на возврат этих денег. Всплыла и еще одна интересная подробность. В течении 2-ух лет Соединенные Штаты отправляли электротрансформаторы на восстановление украинской энергосистемы. И теперь ресурсов для восстановления самой Америки просто нет. В ответ на такую поддержку от собственного государства жители Флориды начали предлагать переименовать штат в Украину или же массово закупаться масками Зеленского.

Этот раунд демократами и их кандидатом проигран подчистую. Пока Харрис, как обычно лучезарно улыбаясь, рассказывала про помощь и собственные достижения, Дональд Трамп предоставил один из своих Флоридских отелей для размещения пострадавших. А один из ближайших сторонников Трампа, губернатор Флориды Рон Десантис, довершил разгром демократов заявлением: Камала даже не пыталась помочь его штату, а если бы и пыталась - толку от ее попыток было бы ничтожно мало

«Она не играет никакой роли в этом процессе. Я занимался этими штормами во Флориде и при Трампе, и при Байдене. Ни один из них никогда не политизировал это. Харрис ранее никогда не звонила во Флориду. Она никогда не предлагала никакой поддержки. Она пытается влезть в это дело из-за своей политической кампании. У меня нет времени на эти игры, нет времени на ее кампанию», - заявил Десантис.

И наконец апофеоз - фотографии, на которых Камала Харрис контролирует отправку гуманитарной помощи пострадавшим от урагана оказались очередной фальшивкой.

В результате республиканцы оседлали свой идеальный шторм. По данным букмекеров впервые с момента вступления Камалы в гонку Дональд Трамп вырвался вперед. И если неделю назад Камала была впереди, то сейчас «за» Трампа 54% американцев, за Харрис - только 45%. Впрочем, 2020 год показал, что даже тотальное преимущество может обратиться в ничто. Четыре года назад на руку демократам сыграло так называемое «почтовое голосование». Трамп явно лидировал, но так называемый «пик Байдена» - подсчет голосов, присланных по почте поставил крест на надеждах 45-ого президента. Более того, в попытках вновь поднять рейтинг Камалы демократы вводят тяжелую артиллерию. С 10-ого октября официально за Камалу начинает агитировать Барак Обама.

«Америка готова к новой главе. Америка готова к лучшей истории. Мы готовы к президенту Камале Харрис. И Камала Харрис готова к этой работе. Это человек, который всю свою жизнь боролся за людей. У нас есть шанс выбрать кого то, кто потратил всю свою жизнь на то, чтобы дать людям равные шансы. Она встает каждое утро для того, чтобы биться за вас! Следующий президент Соединенных Штатов - Камала Харрис!», - скандировал Барак Обама.

Тем временем ситуация становится все напряженнее по мере приближения к моменту выборов. И никто не строит себе иллюзий, что станет со сторонниками проигравшей стороны. Поддержавший республиканцев Илон Маск уверен, что демократы в случае своей победы будут открыто расправляться со сторонниками Трампа, о чем он и рассказал в беседе с Такером Карлсоном.



А вот Трамп похоже решил не ждать выборов. За неделю до момента истины он пообещал провести самый массовый, грандиозный митинг в сердце сторонников демпартии - Нью-Йорке, на Манхэттене. С учетом напряженности и непримиримости сторон малейшей искры будет достаточно, чтобы акция превратилась в бойню. И тому есть предпосылки. Как раз на этой неделе в Нью-Йорке был избит Дэвид Петерсон, бывший губернатор Штата. Демократ.

Ну, а демократы, будто призывая очередной Библейский потоп, в Лос-Анджелесе играют в футбол макетом головы Трампа. Так по их мнению должна выглядеть акция «против ненависти». Никакой иронии.