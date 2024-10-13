МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Нижегородский спиртзавод временно лишился лицензии из-за гибели рыбы

В Росалкогольтабакконтроле сообщили, что приостановка связана с тем, что организация «не осуществляла должным образом» утилизацию отходов спиртового производства.
Игнат Далакян 2024-10-13 17:52:17
© Фото: Варвара Гертье, РИА Новости

Спиртовому заводу в Нижегородской области, который принадлежит крупнейшему производителю водки в России, временно приостановили лицензию. Отмечается, что причиной стало загрязнение местной реки Чугунка и гибель рыбы.

Как пишет РБК, ссылаясь на Росалкогольтабакконтроль, решение было принято 10 октября. Изданию сообщили, что приостановка связана с тем, что организация «не осуществляла должным образом» утилизацию отходов спиртового производства.

Отмечается, что в апреле 2024 года местные жители жаловались на мертвую рыбу в реке Чугунка. После того, как Росприроднадзор провел проверку, выяснилось, что причиной загрязнения реки и гибели рыбы стал спиртовой завод.

Надзорная служба выявила всего 13 нарушений. После этого предприятие было оштрафовано на 850 тысяч рублей, затем Росприроднадзор потребовал взыскать с компании еще 728 тысяч рублей, а также возместить нанесенный реке ущерб в размере 738 тысяч рублей.

#в стране и мире #производство #завод #рыба #загрязнение #спиртзавод
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 