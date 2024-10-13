Нижегородский спиртзавод временно лишился лицензии из-за гибели рыбы

Спиртовому заводу в Нижегородской области, который принадлежит крупнейшему производителю водки в России, временно приостановили лицензию. Отмечается, что причиной стало загрязнение местной реки Чугунка и гибель рыбы.

Как пишет РБК, ссылаясь на Росалкогольтабакконтроль, решение было принято 10 октября. Изданию сообщили, что приостановка связана с тем, что организация «не осуществляла должным образом» утилизацию отходов спиртового производства.

Отмечается, что в апреле 2024 года местные жители жаловались на мертвую рыбу в реке Чугунка. После того, как Росприроднадзор провел проверку, выяснилось, что причиной загрязнения реки и гибели рыбы стал спиртовой завод.

Надзорная служба выявила всего 13 нарушений. После этого предприятие было оштрафовано на 850 тысяч рублей, затем Росприроднадзор потребовал взыскать с компании еще 728 тысяч рублей, а также возместить нанесенный реке ущерб в размере 738 тысяч рублей.