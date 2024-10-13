Умер один из бизнесменов «семибанкирщины» Александр Смоленский

Бизнесмен Александр Смоленский умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Предприниматель был создателем банка «Столичный» и участником «семибанкирщины».

Александр Смоленский родился в Москве в семье австрийских эмигрантов. Он получил экономическое образование в Джамбульском геолого-технологическом институте в Казахстане. С 1974 года Смоленский работал в типографиях, в 1980-ом занял должность товароведа в московской фирме «Весна».

В 1981 году его обвинили в хищении госимущества и частном предпринимательстве. Тогда его приговорили к двум годам лишения свободы. Смоленский связывал свои действия с тем, что помог напечатать Библию и использовал в этих целях 6 кг типографской краски.

В 1987 году стал одним из основателей первого строительного кооператива в Москве, спустя два года возглавил банк «Столичный», который позднее был переименован. Однако, организация разорилась после дефолта 1998 года.

Бизнесмен также являлся представителем «семибанкирщины» - неформальной группы предпринимателей, которая помогла Борису Ельцину переизбраться на второй президентский срок в 1996 году. Александр Смоленский был награжден орденами Почета и Дружбы народов.