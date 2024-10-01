Более 20 артиллеристов группировки «Запад» наградили на передовой

Очередные боевые госнаграды вручили на передовой военнослужащим- артиллеристам группировки войск «Запад», отличившимся в зоне СВО. Кадры с передовой публикует Минобороны РФ.

Боевые награды личному составу вручил лично командир артиллерийского соединения общевойсковой армии группировки войск «Запад».

Более 20 бойцов были награждены медалями «За отвагу», «За храбрость», «Суворова» и «Жукова». Двое из них получили внеочередные воинские звания «лейтенант» и «прапорщик», уточняет оборонное ведомство.

Командир взвода звукометрической разведки с позывным «Репей» был награжден медалью «За храбрость». Он под огнем противника, рискуя жизнью, устранил разрыв линии связи.

«В задачи звукоразведывательного комплекса входит разведка огневых позиций противника. Во время обстрела провода связи были повреждены. Чтобы не рисковать жизнями личного состава я выдвинулся на устранение неполадки и работа комплекса была продолжена», - рассказал он.

После вручения наград командир артиллерийского соединения поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм и пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества. Сразу после мероприятия военнослужащие вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.