МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Более 20 артиллеристов группировки «Запад» наградили на передовой

Сразу после награждения военнослужащие вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач.
2024-10-01 03:13:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Очередные боевые госнаграды вручили на передовой военнослужащим- артиллеристам группировки войск «Запад», отличившимся в зоне СВО. Кадры с передовой публикует Минобороны РФ.

Боевые награды личному составу вручил лично командир артиллерийского соединения общевойсковой армии группировки войск «Запад».

Более 20 бойцов были награждены медалями «За отвагу», «За храбрость», «Суворова» и «Жукова». Двое из них получили внеочередные воинские звания «лейтенант» и «прапорщик», уточняет оборонное ведомство.

Командир взвода звукометрической разведки с позывным «Репей» был награжден медалью «За храбрость». Он под огнем противника, рискуя жизнью, устранил разрыв линии связи.

«В задачи звукоразведывательного комплекса входит разведка огневых позиций противника. Во время обстрела провода связи были повреждены. Чтобы не рисковать жизнями личного состава я выдвинулся на устранение неполадки и работа комплекса была продолжена», - рассказал он.

После вручения наград командир артиллерийского соединения поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм и пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества. Сразу после мероприятия военнослужащие вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #награждение #артиллерист #медаль #группировка запад
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 