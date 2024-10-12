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Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Нефтеюганске

Пожар распространился на площадь 720 квадратных метров, жителей дома эвакуировали.
Анастасия Бобылева 2024-10-12 05:30:09
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Мужчина и женщина погибли при пожаре в жилом доме в городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом пишет МЧС России в своем Telegram-канале.

«В Нефтеюганске загорелась квартира на 2 этаже и кровля на 720 квадратах», - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли 25 специалистов, они ликвидировали пожар. При тушении обнаружили тела погибших мужчины и женщины.

По информации МЧС, 60 жильцов эвакуировались, в том числе 10 детей. Для них подготовили пункт временного размещения.

#в стране и мире #пожар #ХМАО #Трагедия #Нефтеюганск
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