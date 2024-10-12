Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Нефтеюганске

Мужчина и женщина погибли при пожаре в жилом доме в городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом пишет МЧС России в своем Telegram-канале.

«В Нефтеюганске загорелась квартира на 2 этаже и кровля на 720 квадратах», - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли 25 специалистов, они ликвидировали пожар. При тушении обнаружили тела погибших мужчины и женщины.

По информации МЧС, 60 жильцов эвакуировались, в том числе 10 детей. Для них подготовили пункт временного размещения.