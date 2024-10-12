МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиянка может получить шесть ударов плетью за правонарушение в Малайзии

Россиянка, будучи пьяной, мешала движению транспорта, а по приезде полиции проявила агрессию, из-за чего ее и задержали. Позже обнаружилось, что у женщины нет удостоверения личности.
Анастасия Бобылева 2024-10-12 04:30:58
© Фото: Cheng Yiheng XinHua Globallookpress

В Малайзии россиянку арестовали за нарушение общественного порядка, так как она мешала движению транспорта. Как сообщают местные СМИ, 9 октября женщина блокировала проезд машин, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

«По прибытии власти обнаружили женщину в состоянии алкогольного опьянения. Она стала агрессивной, и ее задержала полиция. Дальнейшие проверки показали, что у женщины не было действительного удостоверения личности», - пишет Life.

Уже четыре года 32-летняя россиянка живет в Малайзии как бездомная. Она приехала как турист, но из-за пандемии коронавируса и нехватки денег не смогла вернуться домой.

Под стражей она пробудет до 22 октября, в этом время будет вестись расследование по закону об иммиграции. Этот закон подразумевает штраф, тюремный срок до пяти лет, а также до шести ударов плетью в случае признания вины.

#в стране и мире #малайзия #россияне
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 