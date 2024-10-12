Россиянка может получить шесть ударов плетью за правонарушение в Малайзии

В Малайзии россиянку арестовали за нарушение общественного порядка, так как она мешала движению транспорта. Как сообщают местные СМИ, 9 октября женщина блокировала проезд машин, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

«По прибытии власти обнаружили женщину в состоянии алкогольного опьянения. Она стала агрессивной, и ее задержала полиция. Дальнейшие проверки показали, что у женщины не было действительного удостоверения личности», - пишет Life.

Уже четыре года 32-летняя россиянка живет в Малайзии как бездомная. Она приехала как турист, но из-за пандемии коронавируса и нехватки денег не смогла вернуться домой.

Под стражей она пробудет до 22 октября, в этом время будет вестись расследование по закону об иммиграции. Этот закон подразумевает штраф, тюремный срок до пяти лет, а также до шести ударов плетью в случае признания вины.