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Израиль заявил, что не станет отменять решение относительно генсека ООН

Высокопоставленный министр Исраэль Кац заявил, что отмены решения об объявлении персоной нон грата генсека ООН Антониу Гутерриша не будет.
Марина Крижановская 2024-10-12 23:44:27
© Фото: Hannes P Albert dpa Globallookpress

Израильский МИД заявил, что не намерен отзывать объявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной non grata.

Министр иностранных дел Исраэль Кац подчеркнул, что Гутерриш может и дальше собирать в ООН подписи, но это никак не повлияет на решение официального Тель-Авива. Заявление Каца, опубликованное в социальной сети Х.

«Гутерриш может и дальше пытаться собирать подписи в свою поддержку в ООН, решение не будет изменено», - подчеркнул высокопоставленный израильский дипломат.

По словам Каца, объявление генсека ООН персоной non grata и запрет ему въезда в Израиль вызвано тем, что тот не осудил ракетную атаку Ирана по территории еврейского государства.

Напомним, 2 октября Исраэль Кац заявил, что Антониу Гутерриш «не заслуживает ступить на израильскую землю», поскольку «не способен однозначно осудить преступное нападение Ирана на Израиль».

#в стране и мире #Израиль #Генсек ООН #Антониу Гутерриш #персона нон грата #Исраэль Кац #мид израиля
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