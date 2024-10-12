Рабочий погиб при демонтаже здания на востоке Москвы

Рабочий погиб при обрушении демонтируемого здания на востоке Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура.

«При проведении частной организацией демонтажных работ здания на ул. Косинская произошло частичное обрушение конструкции, в результате погиб рабочий 1992 года рождения», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в данный момент идет разборка рухнувших конструкций. На месте работают правоохранительные органы и сотрудники экстренных служб.

По факту случившегося столичная прокуратура проводит проверку.