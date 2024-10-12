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Рабочий погиб при демонтаже здания на востоке Москвы

В настоящий момент идет разборка рухнувших конструкций.
Игнат Далакян 2024-10-12 21:23:13
© Фото: moscowproc Telegram

Рабочий погиб при обрушении демонтируемого здания на востоке Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура.

«При проведении частной организацией демонтажных работ здания на ул. Косинская произошло частичное обрушение конструкции, в результате погиб рабочий 1992 года рождения», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в данный момент идет разборка рухнувших конструкций. На месте работают правоохранительные органы и сотрудники экстренных служб.

По факту случившегося столичная прокуратура проводит проверку.

#Москва #в стране и мире #Трагедия #погибший #Демонтаж #Рабочий
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