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Путин обновил состав Совета по физкультуре и спорту

В обновленный состав Совета, в частности, вошли глава РЖД Олег Белозеров, глава Подмосковья Андрей Воробьев, и.о президента Федерации фигурного катания на коньках РФ Антон Сихарулидзе.
Игнат Далакян 2024-10-12 18:44:16
© Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Globallookpress

Президент Российской Федерации Владимир Путин обновил состав президентского Совета по развитию физической культуры и спорта. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В список, в частности, включен глава РЖД Олег Белозеров. Также в состав совета вошли глава «Норильского никеля», председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин, и.о президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе, губернатор Московской области Андрей Воробьев и другие.

Из состава совета исключены Ирина Винер, Олег Кожемяко, Сергей Шойгу, Сергей Цивилев и Василий Голубев.

Совет при президенте по развитию физической культуры и спорта обеспечивает взаимодействие органов власти, спортивных объединений и других организаций по вопросам реализации государственной политики в области спорта и подготовки проведения соревнований.

#Спорт #в стране и мире #Владимир Путин #физкультура #Совет по развитию физической культуры и спорта
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