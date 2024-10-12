В Москве завершился детский фестиваль-конкурс «Катюша-юниор 2024»

В Москве в Центральном Доме Российской Армии подвели итоги Открытого фестиваля конкурса юных дарований «Катюша-юниор 2024». Победителем в номинации «Индивидуальные исполнители» 6-9 лет стала Анна Рощина из Москвы, 10-12 лет - Елизавета Маринич из Подольска, 13-16 лет - Мария Куранова из города Великие Луки.

В номинации «Ансамбли и коллективы» в возрастной категории 13-16 лет равных не было московской группе «МегаБум», в возрастной категории 6-16 лет - вокальному ансамблю Пансиона воспитанниц Минобороны России «Аллегро», в возрастной категории 10-12 лет победу праздновал эстрадный вокальный ансамбль студии «Юные Александровцы». «Приз зрительских симпатий» был вручен Алисе Денисовой из Москвы.

«Новое время не только рождает новые песни, но и актуализирует классику. Репертуар каждого фестиваля - это зеркало того времени, в котором мы живем, и "Катюша - юниор" не исключение. За последние два года репертуар участников очень сильно изменился. Много песен посвящено героям специальной военной операции, дети исполняют их в честь своих отцов и старших братьев, которые мужественно выполняют воинский долг, участвуя в СВО. Получают вторую жизнь фронтовые и патриотические песни советских лет. Среди участников большое количество воспитанников суворовских и нахимовских военных училищ и кадетских корпусов. Художественным лейтмотивом всего фестиваля стала тема единства граждан России перед лицом внешних угроз, идея защиты Родины и нашего суверенитета сейчас, в прошлом и в будущем», - рассказал начальник ЦДРА Василий Мазуренко.

Отметим, что многие юные артисты уже связаны с Вооруженными Силами. Кто-то учится в суворовском или нахимовском училищах, у кого-то родные и близкие принимают участие в специальной военной операции.

Один из таких участников - Илья Павлов из Чувашии. Его дед был заслуженным артиллеристом в Советской Армии, а дядя Ильи сейчас выполняет свой воинский долг на Донбассе. Для конкурса «Катюша-Юниор» Илья подготовил песню «Атал». В переводе с чувашского это Волга. Слова и музыку к песне Илья написал сам.

«Река Волга - это один из символов нашей великой страны. Она протекает через множество регионов, где живут люди многих национальностей. Волгу разные народы называют по-разному, но она объединяет нас всех. Свою песню я решил посвятить нашему чувашскому отряду "Атал". Он состоит из моих земляков, которые добровольно отправились на СВО ради нашей общей победы», - сказал Илья Павлов.

Фестиваль-конкурс «Катюша-юниор» проводится с целью активизации творческого потенциала российской молодежи, организаторами выступают Департамент культуры Минобороны России и Центральный Дом Российской Армии имени М.В.Фрунзе.