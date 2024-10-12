В Чикаго толпа за час разграбила товарный поезд

В американском городе Чикаго толпа преступников разграбила товарный поезд. Злоумышленники безнаказанно выносили коробки из вагонов - полиция приехала лишь через час. Начато расследование.

«Полиция Чикаго расследует ограбление товарного поезда, совершенное в районе Вест-Сайд в пятницу», - цитирует сообщение полиции радио Sputnik.

Как сообщили очевидцы, грабеж проводили около 12 человек, хотя некоторые говорят о толпе в 150 человек.. Шестерых из них впоследствии удалось задержать.

Чикаго является самым криминогенным городом США - в 2022 году он вышел на первое место по убийствам по данным Chikago Sun Times. По данным национальной статистики, на 100 тысяч человек в городе приходится около 383 преступлений. Из-за неблагоприятной обстановки мэр города Лори Лайтфут стала первым за десятилетия градоначальником, не сумевшим переизбраться на второй срок в 2023 году.