В Екатеринбурге началась проверка из-за жалоб учеников на рвоту

Около 20 учеников средней общеобразовательной школы в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью из-за рвоты и недомогания. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что после инцидента началась проверка.

«Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку по поступившей информации об ухудшении состоянии здоровья детей, посещающих среднюю общеобразовательную школу №79», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что после надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Отмечается, что проверку организовали и сотрудники территориального подразделения Роспотребнадзора. Сейчас выясняется точное количество детей, обратившихся за медицинской помощью.