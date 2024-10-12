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В Екатеринбурге началась проверка из-за жалоб учеников на рвоту

После проверки прокуратура региона даст правовую оценку соблюдению требований об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Игнат Далакян 2024-10-12 15:34:54
© Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Около 20 учеников средней общеобразовательной школы в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью из-за рвоты и недомогания. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что после инцидента началась проверка.

«Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку по поступившей информации об ухудшении состоянии здоровья детей, посещающих среднюю общеобразовательную школу №79», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что после надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Отмечается, что проверку организовали и сотрудники территориального подразделения Роспотребнадзора. Сейчас выясняется точное количество детей, обратившихся за медицинской помощью.

#в стране и мире #школа #Екатеринбург #Школьники #Прокуратура #недомогание #рвота
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