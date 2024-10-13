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Впервые показаны снимки первого подводного ядерного испытания СССР

В недавно рассекреченном фотоальбоме запечатлены первые миллисекунды после взрыва.
Алексей Курильченко 2024-10-13 12:02:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Программа «Военная приемка» впервые показала недавно рассекреченный фотоальбом со снимками первого подводного ядерного испытания СССР, которое прошло 21 сентября 1955 года в бухте Черной губы на полигоне Новая земля. Тогда был подорван установленный на торпеду ядерный заряд РДС-9. В качестве мишеней использовались корабли - тральщик, оказавшийся в эпицентре 3,5-килотонного взрыва, превратился в раскаленные осколки.

Снимки показывают первые миллисекунды с начала взрыва. На 10 миллисекунде появляется вспышка. На 25-ой образуется шар. Он разрастается, формируя ударную волну, которая вспенивает поверхность воды. Спустя 250 миллисекунд появляется «гриб». Он растет на глазах, поднимается вверх.

В это время съемочный самолет проходил прямо над взрывом на высоте пять километров. В результате удалось получить снимок верхней части взрыва с идеальным кругом ударной волны.

«Экипаж рисковал... К этому моменту уровень фона был значительно повышен. Кто-то из летчиков рассказывал, что когда они уходили от места сброса, то как ладошка их сзади, ударная волна в киль подгоняла», - рассказал ветеран Центрального полигона Александр Журавлев.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Центральный ядерный полигон. Продолжение» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. Журналисты посетят Новую Землю, чтобы рассказать, чем живет и как в наше время выглядит обновленный Центральный ядерный полигон Минобороны.

#Военная приемка #ядерные испытания #Новая земля #ядерный взрыв #наш эксклюзив
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