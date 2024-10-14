Эксперт призвал избегать покупки «серых» сим-карт

При покупке сим-карты необходимо проверять, что она оформлена именно на вас и по вашему паспорту, также следует избегать покупки «серых» сим-карт, предупредил в беседе со «Звездой» специалист по защите информации Федор Петрушенко.

Имея доступ к сим-карте, мошенники могут получить доступ к платформе «Госуслуги» и затем взять займы через микрофинансовые организации, рассказал эксперт.

«Большую часть “Госуслуг”, которая не требует квалифицированной электронной подписи, можно запросить (зная номер телефона - прим.ред.)... информацию о пенсии», - сказал он.

Он также предупредил, что при покупке «серых» карт пользователь может стать жертвой мошенников, на имя которых оформлен номер.

Напомним, в последнее время участились случаи мошенничества с использованием сим-карт, которые ранее принадлежали другим людям и все еще привязаны к сервису «Госуслуги».