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Эксперт призвал избегать покупки «серых» сим-карт

По словам специалиста по защите информации, имея доступ к сим-карте, мошенники могут украсть личную информацию о владельце из «Госуслуг».
Елизавета Кондрикова 2024-10-14 08:16:34
© Фото: Fernando Gutierrez-Juarez, dpa, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

При покупке сим-карты необходимо проверять, что она оформлена именно на вас и по вашему паспорту, также следует избегать покупки «серых» сим-карт, предупредил в беседе со «Звездой» специалист по защите информации Федор Петрушенко.

Имея доступ к сим-карте, мошенники могут получить доступ к платформе «Госуслуги» и затем взять займы через микрофинансовые организации, рассказал эксперт.

«Большую часть “Госуслуг”, которая не требует квалифицированной электронной подписи, можно запросить (зная номер телефона - прим.ред.)... информацию о пенсии», - сказал он.

Он также предупредил, что при покупке «серых» карт пользователь может стать жертвой мошенников, на имя которых оформлен номер.

Напомним, в последнее время участились случаи мошенничества с использованием сим-карт, которые ранее принадлежали другим людям и все еще привязаны к сервису «Госуслуги». 

#Мошенники #наш эксклюзив #госуслуги #займы #sim-карта #серые SIM-карты
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