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Депутат Воронежской областной думы Гапоненко погиб в аварии

Евгений Гапоненко был избран в Воронежскую облдуму в сентябре 2020 года.
Елизавета Кондрикова 2024-10-12 13:39:46
© Фото: Официальный Telegram-канал Губернатора Воронежской области Александра Гусева

Депутат Воронежской областной думы Евгений Гапоненко погиб в аварии Острогожском районе, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Депутату было 39 лет.

«Сегодня утром в ДТП в Острогожском районе трагически погиб Евгений Гапоненко - генеральный директор одного из крупнейших воронежских производителей плодов и ягод ЗАО “Острогожсксадпитомник”», - написал он в своем Telegram.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким Гапоненко, а также всем жителям региона, на благо которого трудился депутат. По словам Гусева, погибший помогал с ремонтом и закупкой оборудования в школах и детских садах, занимался благоустройством общественных пространств.

В облдуму Гапоненко был избран в сентябре 2020 года.

#в стране и мире #Воронежская область #ДТП #Депутат #евгений гапоненко #областная дума
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