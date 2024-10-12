Депутат Воронежской областной думы Гапоненко погиб в аварии

Депутат Воронежской областной думы Евгений Гапоненко погиб в аварии Острогожском районе, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Депутату было 39 лет.

«Сегодня утром в ДТП в Острогожском районе трагически погиб Евгений Гапоненко - генеральный директор одного из крупнейших воронежских производителей плодов и ягод ЗАО “Острогожсксадпитомник”», - написал он в своем Telegram.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким Гапоненко, а также всем жителям региона, на благо которого трудился депутат. По словам Гусева, погибший помогал с ремонтом и закупкой оборудования в школах и детских садах, занимался благоустройством общественных пространств.

В облдуму Гапоненко был избран в сентябре 2020 года.