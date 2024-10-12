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Лукашенко пообещал найти нефть в Гомельской области

По словам президента Белоруссии, Гомельская область за следующую пятилетку должна измениться и внешне, и внутренне.
Елизавета Кондрикова 2024-10-12 13:20:49
© Фото: MFA Russia, Globallookpress

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил выращивать виноград, персики и арбузы в Гомельской области из-за более мягкого климата. В регионе также займутся поиском нефти совместно с «Роснефтью», пообещал белорусский президент. Его слова приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

«Пришло время сделать очередной шаг. За следующую пятилетку необходимо адаптировать стратегию и тактику использования потенциала региона. Одна пятилетка - и регион должен измениться и внешне, и внутренне», - сказал Лукашенко.

Изменения в области станут частью программы развития Полесья, также президент пообещал, что будет усилена «Чернобыльская программа». По словам Лукашенко, Минск уже договорился с «Роснефтью» по поводу совместной работы в регионе.

#белоруссия #нефть #Александр Лукашенко #роснефть #гомельская область
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