У россиян из-за аферы изымают автомобили, ввезенные из Казахстана

В России начали массово изымать новые автомобили, ввезенные из Казахстана. Покупатели жалуются на аферу продавцов, мошенническая схема уже затронула 800 авто, рассказал автоэксперт Максим Шелков. Машины, которые купили россияне через официальные автосалоны, оказались в международном розыске.

«Машины были официально оформлены в России с получением электронного паспорта технического средства и свидетельства безопасности конструкции транспортного средства... Но в феврале 2024 года граждане Казахстана начали массово подавать заявления в полицию о том, что их обманули мошенники», - пояснил эксперт в интервью для «Газеты.ру».

Изначально автомобили оформлялись злоумышленниками в кредит на граждан Казахстана якобы для их использования в автопрокате или такси, затем предлагалось выкупить эти авто. В реальности же оказалось, что они приобретались для продажи в России, мошенники вскоре переставали платить кредит за машину, а казахстанцы шли в полицию.

Сообщается, что на данный момент организатор аферы задержан. При этом некоторые автовладельцы еще не знают, что с их транспортом могут быть какие-то проблемы, об этом становится известно после обращения в ГАИ. Обманутые россияне могут подать в суд на автосалон, однако есть риск, что фирма объявит о своем банкротстве.