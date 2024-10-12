Психолог рассказала, что делать при буллинге детей в школе

При буллинге в школе негативный опыт получают не только дети, над которыми издеваются, но и те, кто непосредственно участвует в травле или пассивно наблюдает за ней, рассказала в беседе со «Звездой» психолог Светлана Ященко. В любом случае ребенка, независимо от его статуса, необходимо отвести к психологу.

«Рекомендуется, конечно, первым делом обратиться к психологу, чтобы все-таки психолог дал ресурс ребенку, дал поддержку, дал какие-то меры, способы защиты. Но этого однозначно не хватит, потому что любой ребенок, даже самый грамотный и даже самый обученный, все равно слабее, чем толпа и даже два других ребенка», - рассказала специалист.

Отдельно преодолеть ситуацию буллинга в классе помогут тренинги и медиация в школе, необходимо участие учителя, добавила специалист. Каждому ученику персонально, а затем в группах, нужно объяснить, почему издевательство - это плохо и недопустимо. При отдельной беседе учитываются чувства и эмоции, состояние каждого участника этого процесса, что поможет справиться с подобной ситуацией.

«Например, тренинги общения, коммуникации, лидерства, командообразования, при которых агрессия будет сбрасываться в каких-то упражнениях, безопасным способом, и при которых нужно ребенка, которого буллят, ставить в такие микрогруппы, где он будет получать поддержку от тех детей, которые способны его в классе как-то поддержать», - добавила эксперт.

Если же школа не принимает никаких мер, единственным решением может стать смена школы, но и в этом случае стоит обратиться к психологу, чтобы не перенести в новый класс сложившиеся стереотипы и защитные механизмы. Если же это произойдет, есть риск, что ребенок сам станет тем, кто издевается над другими. Эксперт заключила, что без помощи родителей, взрослой фигуры, справиться с буллингом не получится.