В Ингушетии неизвестные расстреляли автомобиль сотрудников Центра «Э»

В Ингушетии произошло нападение на автомобиль сотрудников Центра «Э» - Управления по противодействию экстремизму республиканского Министерства внутренних дел.

Машину обстреляли неизвестные. Инцидент произошел вечером в пятницу на трассе при въезде в Магас.

Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело, его расследуют по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

«По данным следствия, 11 октября 2024 года в 22 часа в городе Назрань, на участке местности, прилегающем к федеральной трассе "Кавказ", неустановленные лица, находясь в автомобиле, произвели множественные выстрелы в автомобиль, в котором находились сотрудники МВД по Республике Ингушетия», - заявила пресс-служба ингушского СУ СК РФ.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, погибли один сотрудник патрульно-постовой службы и двое гражданских.

После этого полицейские обнаружили автомобиль скрывшихся с места происшествия преступников, он был полностью сгоревшим. Авто, на котором передвигались нападавшие, нашли в Северной Осетии.

По информации ТАСС, Lada 2115 обнаружили сожженной в североосетинском сельском поселении Майское. Сами нападавшие скрылись, а подвергшееся обстрелу авто принадлежало замглавы Центра «Э» Адаму Хамхоеву, уточнил источник агентства.