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За последние 50 лет количество диких животных в мире сократилось на 73%

Наиболее сложная обстановка с популяцией диких животных сложилась в странах Латинской Америке и Карибского бассейна - их популяции там сократились на 95%.
Дарина Криц 2024-10-11 03:56:35
© Фото: Jorge Sanz ZUMAPRESS.com Globallookpress

За последние полвека - с 1970 по 2020 годы - в мире резко сократилась численность диких животных, которые находятся под наблюдением.

Отмечается, что их количество приблизилось «к точке невозврата» и составило 73%, у пресноводных видов это значение достигло 85%. Об этом пишет RT, ссылаясь на данные Лондонского зоологического общества (ZSL).

Хуже всего обстоят дела в странах Карибского бассейна и Латинской Америки, там сокращение количества дикий зверей достигло катастрофических 95%. В Африке это показатель приблизился к 76%.

Эксперты указали, что в азиатских странах и Тихоокеанского региона сокращение достигло уровня 60%, в государствах Северной Америки и Европе - 39% и 35%, соответственно.

«Специалисты считают, что главной причиной сокращения численности диких животных является деятельность человека», - уточняется в отчете WWF «Живая планета» за 2024 год.

Глобальное потепление и ликвидация естественной среды обитания многих видов животных может негативно повлиять на эту тенденцию и ускорить ее.

#в стране и мире #Сокращение #дикие звери #Лондонское зоологическое общество #популяция диких животных
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