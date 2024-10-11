За последние 50 лет количество диких животных в мире сократилось на 73%

За последние полвека - с 1970 по 2020 годы - в мире резко сократилась численность диких животных, которые находятся под наблюдением.

Отмечается, что их количество приблизилось «к точке невозврата» и составило 73%, у пресноводных видов это значение достигло 85%. Об этом пишет RT, ссылаясь на данные Лондонского зоологического общества (ZSL).

Хуже всего обстоят дела в странах Карибского бассейна и Латинской Америки, там сокращение количества дикий зверей достигло катастрофических 95%. В Африке это показатель приблизился к 76%.

Эксперты указали, что в азиатских странах и Тихоокеанского региона сокращение достигло уровня 60%, в государствах Северной Америки и Европе - 39% и 35%, соответственно.

«Специалисты считают, что главной причиной сокращения численности диких животных является деятельность человека», - уточняется в отчете WWF «Живая планета» за 2024 год.

Глобальное потепление и ликвидация естественной среды обитания многих видов животных может негативно повлиять на эту тенденцию и ускорить ее.