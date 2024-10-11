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Три человека погибли под Астраханью при столкновении автобуса и бетономешалки

По предварительным данным, авария произошла из-за выезда бетономешалки на встречную полосу.
Алексей Курильченко 2024-10-11 17:37:50
© Фото: Астраханская полиция, Telegram

На автодороге Волгоград - Астрахань произошло столкновение вахтового автобуса и бетономешалки. В результате погибли три человека - оба водителя и пассажир автобуса.

Как сообщили в региональном управлении МВД, пострадали 14 человек. Трагедия произошла на 449-м километре автодороги. Авария, по предварительным данным, произошла по причине бетономешалки, выехавшей на встречку.

«Водитель грузового автомобиля МАЗ выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом под управлением водителя 1980 года рождения», - сообщили в астраханском УМВД. 

На место выехали сотрудники МЧС в составе восьми специалистов и двух единиц техники.

#в стране и мире #Астраханская область #Трагедия #ДТП
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