Три человека погибли под Астраханью при столкновении автобуса и бетономешалки

На автодороге Волгоград - Астрахань произошло столкновение вахтового автобуса и бетономешалки. В результате погибли три человека - оба водителя и пассажир автобуса.

Как сообщили в региональном управлении МВД, пострадали 14 человек. Трагедия произошла на 449-м километре автодороги. Авария, по предварительным данным, произошла по причине бетономешалки, выехавшей на встречку.

«Водитель грузового автомобиля МАЗ выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом под управлением водителя 1980 года рождения», - сообщили в астраханском УМВД.

На место выехали сотрудники МЧС в составе восьми специалистов и двух единиц техники.