Мать раненной в Долгопрудном женщины рассказала о странностях напавшего

Мужчина, напавший на супружескую пару в подмосковном Долгопрудном был нелюдимым и малообщительным. Об этом «Звезде» рассказала мать пострадавшей. О стрельбе она узнала от дочери - та позвонила и попросила забрать детей. При этом пострадавшая раскрыла личность агрессора.

«Она звонила, говорила: "Мама, забери девочек отсюда подальше, в нас стреляли, мне кажется, это сосед"», - рассказала мать пострадавшей.

Напавшего женщина часто видела во дворе. По ее словам, это был крайне нелюдимый человек, который ни с кем не общался и всегда скрывал лицо под капюшоном. При этом он проявлял нездоровый интерес к детям, гуляющим во дворе, и преследовал их на велосипеде.

Напомним, что о нападении стало известно 11 октября. 52-летний мужчина расстрелял из пистолета супружескую пару - 47-летний Юрий погиб на месте от ранений, его жена Ирина получила ранение в ногу. Сам нападавший также погиб. На данный момент существует две версии причин произошедшего - конфликт из-за парковки или ревность. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства.