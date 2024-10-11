МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мать раненной в Долгопрудном женщины рассказала о странностях напавшего

Напавший был нелюдимым и необщительным, но проявлял нездоровый интерес к детям.
Алексей Курильченко 2024-10-11 16:15:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Мужчина, напавший на супружескую пару в подмосковном Долгопрудном был нелюдимым и малообщительным. Об этом «Звезде» рассказала мать пострадавшей. О стрельбе она узнала от дочери - та позвонила и попросила забрать детей. При этом пострадавшая раскрыла личность агрессора.

«Она звонила, говорила: "Мама, забери девочек отсюда подальше, в нас стреляли, мне кажется, это сосед"», - рассказала мать пострадавшей.

Напавшего женщина часто видела во дворе. По ее словам, это был крайне нелюдимый человек, который ни с кем не общался и всегда скрывал лицо под капюшоном. При этом он проявлял нездоровый интерес к детям, гуляющим во дворе, и преследовал их на велосипеде.

Напомним, что о нападении стало известно 11 октября. 52-летний мужчина расстрелял из пистолета супружескую пару - 47-летний Юрий погиб на месте от ранений, его жена Ирина получила ранение в ногу. Сам нападавший также погиб. На данный момент существует две версии причин произошедшего - конфликт из-за парковки или ревность. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства.

#Подмосковье #нападение #наш эксклюзив #Долгопрудный
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 