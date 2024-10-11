Опубликованы кадры с места расстрела супружеской пары в Подмосковье

Опубликованы кадры с места, где мужчина расстрелял супружескую пару в подмосковном Долгопрудном. Инцидент произошел на тропинке около местного леса - 52-летний сосед предостерег супругов и выстрелил в них не менее пяти раз.

От полученного в голову ранения мужчина скончался на месте. Его жена была ранена в ногу, но сумела скрыться в лесу - позднее ее госпитализировали. Недалеко от места случившегося нашли тело и самого пострадавшего.

Очевидцы поделились со «Звездой», что слышали около 10 выстрелов. По словам соседей, у супружеской пары есть трое детей - две девочки и мальчик. Семью они охарактеризовали как хорошую и работящую. Выжившая женщина работает в детском саду воспитательницей.

К этому моменту известны две вероятные версии произошедшего. По данным следователей, причиной происшествия мог стать конфликт из-за парковочного места.

По версии Telegram-канала SHOT, супружеская пара была знакома с убийцей с детства. Напавший любил соседку и преследовал ее как минимум четыре года. За это время он уже нападал на мужа своей возлюбленной. Однажды ударил соперника по голове со спины, когда тот возвращался в машину за забытыми в салоне вещами.

В Долгопрудном возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство местной жительницы и убийства ее супруга. На месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты.