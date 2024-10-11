На Эвересте нашли останки пропавшего век назад альпиниста

На горе Эверест обнаружили останки человека, которым, предположительно, мог быть альпинист Эндрю Комин Ирвин, пропавший без вести 8 июня 1924 года. На льду обнаружен древний ботинок со стальными гвоздями, которые использовались скалолазами в прошлом веке.

Останки нашла съемочная группа канала National Geographic, в составе которой были режиссеры Джимми Чин, Эрих Репке и Марк Фишер. Внутри ботинка исследователи нашли останки ноги в носке с вышитыми инициалами.

«Я поднял носок. На нем была красная этикетка с вышитым на ней AC IRVINE. Мы все буквально бегали по кругу и матерились от увиденного», - рассказал Чин.

Ирвин пропал без вести во время британской экспедиции на Эверест в 1924 году. Заместитель руководителя экспедиции Джордж Мэллори пригласил Эндрю в поход в качестве специалиста по кислородному оборудованию. 6 июня Ирвин и Мэллори начали третью попытку восхождения и разбили лагерь на высоте 8 168 метров. Последний раз их видели 8 июня в 12.50 поднимающимися на гору. Тело Джорджа Мэллори обнаружили в 1999 году. Судя по найденному обрывку веревки, альпинист погиб при срыве.