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Экипаж Т-72Б3М проложил штурмовикам дорогу на Кураховском направлении

Танкисты работают осколочно-фугасными снарядами по укреплениям и тяжелой технике врага.
Анастасия Авсюк 2024-10-11 13:57:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Экипаж танка Т-72Б3М проложил дорогу российским штурмовикам на Кураховском направлении в ДНР. О боевой работе танкистов рассказала корреспондент Анастасия Авсюк.

Свой Т-72Б3М бойцы ласково называют «Горынычем». Броня машины выдержала не один бой. Экипаж отбивал атаки, а после шел в них в Мариуполе, Клещеевке, Марьинке. Теперь действует на Кураховском направлении.

Перед выходом танков операторы БПЛА проводят разведку. Высматривают цели, выбирают маршрут, определяют огневые позиции и запасные пути отхода. Задача может поступить в любой момент.

«Сначала траллим, потом уже по этой накаточке залетаем внаглую, залетаем прям в клетку противника. Противник не ожидает этого. Вот крайний выезд был, я думаю, противник не ожидал, что мы так далеко заедем. Доехали, заскочили внаглую прям, сделали свое дело и вернулись», - рассказывает командир взвода с позывным Краснодар.

По укреплениям и тяжелой технике врага работают осколочно-фугасными снарядами. Достаточно одного точного попадания.

«Мы максимально близко подъезжаем к врагу - это может быть и 50 метров, и 300 метров, и 500 метров», - говорит наводчик-оператор с позывным Денчик.

Работа очень интенсивная, расход почти всегда полный. Перезарядка автоматическая, занимает всего несколько секунд. Бойцы работают чаще прямой наводкой. Расстояния до противника минимальные. В ночное время помогает выявлять цели тепловизор, дает четкую картинку на пять километров.

Солдаты ВСУ больше не идут в контратаки, всячески избегают ближних боев. Вражеская оборона уже трещит по швам. Наши войска ежедневно двигаются вперед и углубляются в рубежи противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ДНР #ВСУ #Т-72Б3М #наш эксклюзив #СВО
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