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В Севастополе задержали россиянок, передававших Киеву данные о ВС РФ

По данным ФСБ, с прошлого года по заданию представителя запрещенной в РФ организации, использующейся ГУР Украины, они собирали информацию о военных объектах.
Андрей Аркадьев 2024-10-01 11:31:02
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

В Севастополе задержали двух злоумышленниц, которые передавали украинской стороне сведения о расположении российских военных объектов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Задержанные являются гражданками Российской Федерации. Как уточняет центр, они действовали в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. Задания выдавал представитель запрещенной в России организации.

Россиянок подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ - «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

Задержанных заключили под стражу. В настоящее время ведется следствие.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли подготовку террористического акта в Севастополе. По данным следствия, местный житель по заданию куратора СБУ планировал подорвать железнодорожный мост, чтобы нарушить военные перевозки.

#в стране и мире #ФСБ #Севастополь
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