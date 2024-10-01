В Севастополе задержали россиянок, передававших Киеву данные о ВС РФ

В Севастополе задержали двух злоумышленниц, которые передавали украинской стороне сведения о расположении российских военных объектов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
Задержанные являются гражданками Российской Федерации. Как уточняет центр, они действовали в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. Задания выдавал представитель запрещенной в России организации.
Россиянок подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ - «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».
Задержанных заключили под стражу. В настоящее время ведется следствие.
Ранее сотрудники ФСБ пресекли подготовку террористического акта в Севастополе. По данным следствия, местный житель по заданию куратора СБУ планировал подорвать железнодорожный мост, чтобы нарушить военные перевозки.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»