Генпрокурор Краснов поручил проверить доступность цен на проезд

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить качество транспортного обслуживания в стране. Особое внимание он призвал уделить доступности цен на проезд и удобству маршрутов.

«Особое внимание обращено на доступность транспортной инфраструктуры, обоснованность формирования цен на проезд, а также наличие и удобство маршрутов с учетом потребностей населения», - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Прокуроры также проверят качество и степень интеграции общественного транспорта в новых регионах России.

Проверке подвергнутся и перевозчики - прокуроры оценят качество отбора на право ведения деятельности, организацию работы водителей и условия для повышения их квалификации. Мероприятия нацелены на предотвращение скопления пассажиров на остановках, снижение числа аварий, а также на обеспечение своевременного обслуживания транспортных средств.