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Российские федерации по водным видам спорта объединят в одну

Выборы главы объединенной федерации водных видов спорта состоятся 31 октября.
Ян Брацкий 2024-10-01 10:51:14
© Фото: Joann RandlesCover-Images.Com Global Look Press

Российские федерации по водным видам спорта объединятся в одну организацию. С таким заявлением выступил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. До этого в одну организацию объединились пять гимнастических федераций.

«Этот шаг позволит создать более сильную и скоординированную структуру, способную эффективно развивать наши спортивные дисциплины», - цитирует Сальникова пресс-служба Минспорта РФ.

Подобный опыт не является чем-то исключительным, по подобному сценарию водные виды спорта развиваются во многих странах, уточнил министр.

Объединение наших федераций позволит добиться более высоких результатов, уверен он, в том числе в развитии детско-юношеского спорта, а также повысит массовость.

В новую организацию войдут четыре федерации - плавания, водного поло, прыжков в воду и синхронного плавания.

#Спорт #в стране и мире #плавание #Минспорта РФ #бассейн #прыжки в воду
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