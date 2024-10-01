Российские федерации по водным видам спорта объединят в одну

Российские федерации по водным видам спорта объединятся в одну организацию. С таким заявлением выступил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. До этого в одну организацию объединились пять гимнастических федераций.

«Этот шаг позволит создать более сильную и скоординированную структуру, способную эффективно развивать наши спортивные дисциплины», - цитирует Сальникова пресс-служба Минспорта РФ.

Подобный опыт не является чем-то исключительным, по подобному сценарию водные виды спорта развиваются во многих странах, уточнил министр.

Объединение наших федераций позволит добиться более высоких результатов, уверен он, в том числе в развитии детско-юношеского спорта, а также повысит массовость.

В новую организацию войдут четыре федерации - плавания, водного поло, прыжков в воду и синхронного плавания.