В Ростовской области ввели режим ЧС из-за сухой погоды

Вечером в минувший понедельник в Ростовской области недалеко от города Батайск произошел крупный ландшафтный пожар. Огненная полоса растянулась на сотни метров.

Пламя раздувал шквалистый ветер. Ночью огонь вплотную подступил к железной дороге и крупному шоссе. К утру пожар удалось ликвидировать.

Однако в регионе продолжает действовать режим ЧС. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда» Юлия Бабакова.

Из-за теплой и ветреной погоды пожары возникают в разных частях Ростовской области.