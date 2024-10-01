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В Ростовской области ввели режим ЧС из-за сухой погоды

Накануне вечером возле Батайска произошел крупный ландшафтный пожар.
Юлия Бабакова 2024-10-01 10:55:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Вечером в минувший понедельник в Ростовской области недалеко от города Батайск произошел крупный ландшафтный пожар. Огненная полоса растянулась на сотни метров.

Пламя раздувал шквалистый ветер. Ночью огонь вплотную подступил к железной дороге и крупному шоссе. К утру пожар удалось ликвидировать.

Однако в регионе продолжает действовать режим ЧС. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда» Юлия Бабакова.

Из-за теплой и ветреной погоды пожары возникают в разных частях Ростовской области.

#пожар #Ростов-на-Дону #огонь #Возгорание #камыш #батайск
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