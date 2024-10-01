В Дагестане задержали мэра Избербаша за получение взятки

Мэр города Избербаш в Дагестане Магомед Исаков задержан по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка Следственного комитета.

По версии следствия, Исаков получил от одного из застройщиков сумму в 3,9 миллиона рублей еще в 2019 году.

«Подозреваемый получил взятку... за несовершение входящих в его служебные полномочия действий в пользу последнего, связанных с отменой разрешения на строительство дома в Избербаше», - сообщила пресс-служба ведомства.

В ближайшее время в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения. Сейчас с ним работают следователи.