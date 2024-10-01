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В Дагестане задержали мэра Избербаша за получение взятки

По версии следствия, мэр дагестанского города Избербаш получил взятку в сумме 3,9 миллиона рублей от одного из застройщиков.
Ян Брацкий 2024-10-01 10:14:45
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ГУ МВД по Республике Дагестан

Мэр города Избербаш в Дагестане Магомед Исаков задержан по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка Следственного комитета.

По версии следствия, Исаков получил от одного из застройщиков сумму в 3,9 миллиона рублей еще в 2019 году.

«Подозреваемый получил взятку... за несовершение входящих в его служебные полномочия действий в пользу последнего, связанных с отменой разрешения на строительство дома в Избербаше», - сообщила пресс-служба ведомства.

В ближайшее время в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения. Сейчас с ним работают следователи.

#в стране и мире #Дагестан #СК РФ #мэр #взятка #избербаш #Магомед Исаков
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