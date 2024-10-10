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Участник СВО Нэйман изобрел на передовой новые боеприпасы для дронов

В зоне спецоперации идет гонка вооружений, поэтому расчеты дронов постоянно работают над созданием новых средств поражения противника.
Алексей Курильченко 2024-10-10 14:33:06
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Специальная военная операция стала своеобразным полигоном, где военнослужащие разрабатывают и испытают на практике все возможные способы поражения врага с помощью дронов. Для конкретной задачи создаются особенные снаряды, обладающие максимальной эффективностью. Об этом в программе «Сегодня утром» рассказал участник СВО Юрий Нэйман.

«Нам поставили задачу - уничтожить опорный пункт противника. У них было серьезное укрепление - единственное, что мы знали, что там был ПТУР. Придумали, разработали, испытали - командование это поощряет, награждает операторов и инженеров расчета. После успешных испытаний применили, и дрон показал высокую эффективность», - рассказал военнослужащий.

В зоне конфликта идет гонка вооружений, бойцам постоянно приходится изобретать новые способы и средства поражения. Юрий продолжит изобретательскую работу - поступив в училище, он начал работу над новым типом боеприпасов с использованием инженерных снарядов.

Нейман отметил, что на БПЛА изобретатели могут установить любой тип боеприпаса. В зависимости от поставленной задачи военнослужащие способны даже собрать взрывное устройство, которое будет максимально эффективно поражать указанную цель.

«Изначально на передовую приходили дроны с малой грузоподъемностью - мы могли поставить на них максимум кумулятивные снаряды. Они способны поразить мелкую технику, живую силу противника. А тут мы имеем дело с тяжелой техникой. Придумать, как ее подорвать дроном, - задача не из легких. Но наш расчет успешно с этим справился, что помогло и дальше развивать направление», - рассказал участник СВО.

Полное интервью с участником специальной военной операции Юрием Нэйманом смотрите в новом выпуске программы «Сегодня утром» на сайте телеканала «Звезда».

#боеприпасы #беспилотники #Сегодня утром #наш эксклюзив #юрий нэйман
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