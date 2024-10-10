Танкисты ВС РФ пояснили, что было главной опасностью в боях за Угледар

Российские танкисты рассказали, какая главная опасность была при освобождении Угледара.

У подразделения группировки войск «Восток» современная модификация Т-80БВМ. Быстрые, маневренные, имеющие несколько комплексов защиты, в том числе динамическую «Реликт», они способны работать в любое время дня и ночи благодаря тепловизионному каналу прицела.

При освобождении Угледара танковые подразделения «Восточной» группировки проламывали эшелонированную оборону противника, заводили в город штурмовые подразделения.

«Выезжали, били по пехоте, залетали в штурм с минными тралами, выполнили задачу удачно. Тепловизор отличный, ночью видно как днём на 5-6 км», - рассказал командир танка с позывным Белый.

Но главное, по словам командира - слаженные действия в бою. На этой машине танкисты вместе с самого начала специальной военной операции. Экипаж интернациональный и работает как часы.

Вражескую бронетехнику в бою, говорят танкисты, давно не видели. Да и артиллерия противника тоже редко досаждает. Ударные беспилотники сейчас основная огневая сила украинских формирований. На всех машинах стоит как видимая - навесы и решетки, так и невидимая в виде радиоэлектронной защиты.

«У нас сейчас есть система РЭБ работает буквально метров за 100-150 птички падают. Последнее время, прорыв пошел, работаем с закрытых огневых позиций, поддерживаем пехоту, чтобы она проходила», - рассказал оператор-наводчик с позывным Газик.

После освобождения Угледара, работы у забайкальских танкистов на Южно-Донецком направлении не убавилось. Подразделения группировки войск «Восток» гонят врага все дальше на запад, не давая времени опомниться и закрепиться на новых позициях. Продвижение идет практически по всей линии соприкосновения.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.