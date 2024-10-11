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Неизвестный напал с молотком на зрителей кинотеатра в Германии

При задержании преступника ранили, сейчас он находится в критическом состоянии.
Анастасия Бобылева 2024-10-11 00:25:56
© Фото: IMAGO Maximilian Koch Globallookpress

В Германии мужчина пришел в кинотеатр с молотком и напал на людей. Во время задержания полиция выстрелила в него, сейчас он в критическом состоянии. Об этом сообщает издание Fdesouche в соцсети X.

Уточняется, что он ворвался в кинотеатр CINEMAXX в городе Крефельд и начал бить людей молотком по голове. Затем мужчина начал бросать в посетителей заведения зажигательные устройства.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и при задержании выстрелили в преступника. Точное количество пострадавших от его рук людей неизвестно, информации об их состоянии также пока нет.

#в стране и мире #Германия #нападение #кинотеатр #молоток
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