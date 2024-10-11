Неизвестный напал с молотком на зрителей кинотеатра в Германии

В Германии мужчина пришел в кинотеатр с молотком и напал на людей. Во время задержания полиция выстрелила в него, сейчас он в критическом состоянии. Об этом сообщает издание Fdesouche в соцсети X.

Уточняется, что он ворвался в кинотеатр CINEMAXX в городе Крефельд и начал бить людей молотком по голове. Затем мужчина начал бросать в посетителей заведения зажигательные устройства.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и при задержании выстрелили в преступника. Точное количество пострадавших от его рук людей неизвестно, информации об их состоянии также пока нет.