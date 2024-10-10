В Угличе группа подростков жестоко избила и ограбила сверстника

В Угличе Ярославской области компания подростков жестоко избила и ограбила сверстника. Сначала ссора с 16-летним юношей началась на улице, после компания зашла в квартиру и продолжила издевательства.

Как пишет «360», в квартире пострадавшего никого не было. По данным источника телеканала, мать подростка умерла, а отец уехал работать на вахту.

Отмечается, что причиной конфликта стала обида брошенной девушки. Она также принимала участие в пытках. При этом источник сообщил, что подростки могли находиться под воздействием наркотиков, что сделало их еще более жестокими.

Малолетние садисты снимали свои зверские действия на видео и выкладывали в открытый доступ, добавил источник. А перед тем как уйти, подростки вынесли из квартиры бытовую технику и телефон юноши.

Следственный комитет возбудил уголовные дела об умышленном причинении вреда здоровью, а также о краже с незаконным проникновением в жилище. Суд одного подростка отправил под стражу, еще двум другим назначен домашний арест.