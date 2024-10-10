NTV: житель Турции ожил на своих похоронах

Житель Турции пришел в себя во время своих похорон в районе Фатих в Стамбуле. После госпитализации он все же умер в больнице. Об этом сообщает телеканал NTV.

По его данным, во время похорон 80-летнего Халита Байшу из гроба начали доноситься крики. Прибывшие на место врачи обнаружили, что у мужчины бьется сердце.

«Пожилому мужчине сделали массаж сердца и отвезли в больницу», - говорится в сообщении телеканала.

Однако спасти жизнь Байшу все же не удалось.

Случаи внезапного «воскрешения» происходили и ранее. Так, в Кении мужчина по имени Питер Киген очнулся в морге при подготовке к бальзамированию. После этого его перевели в палату. Сам Киген был шокирован, узнав, что его признали мертвым и отправили в морг.