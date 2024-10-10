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Сийярто: поставки газа через Украину не имеют значения для Венгрии

По словам главы венгерского МИД, страна полностью обеспечена газом через «Турецкий поток».
Алексей Курильченко 2024-10-10 13:03:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Венгрия не переживает из-за возможного прекращения Украиной транзита газа через свою территорию. Об этом заявил «Звезде» глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, страна полностью обеспечена топливом через «Турецкий поток».

«Мы не беспокоимся по поводу транзита газа через Украину, потому что это не имеет значения для нас. "Турецкий поток" может обеспечить Венгрию. Его пропускная способность на сербско-венгерской границе - 8,5 млрд кубометров. В этом году доставлено уже около 5,7 млрд кубометров через "Турецкий поток", что больше, чем за весь предыдущий год», - заявил министр.

Сийярто отметил, что Венгрия чувствует себя спокойно относительно поставок газа.

Напомним, что украинский премьер Денис Шмыгаль ранее заявил, что Киев намерен остановить транзит российского газа через свою территорию, как только истечет срок действия договора. Об этом он заявил в ходе переговоров с премьером Словакии Робертом Фицо.

#в стране и мире #Украина #газ #«Турецкий поток» #Венгрия #Петер Сийярто
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