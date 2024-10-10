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Расчет «Малки» разнес орудие и опорник ВСУ на Авдеевском направлении

После выполнения задачи расчет оперативно покинул огневую позицию.
2024-10-10 12:02:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерийское орудие и опорный пункт ВСУ уничтожил расчет САУ «Малка» группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении. Министерство обороны РФ публикует кадры боевой работы российских артиллеристов.

В ролике показано, как производятся необходимые расчеты. К спусковому рычагу привязана веревка. Стреляющий стоит позади на безопасном расстоянии и резким движением дергает веревку, приводя в действие механизм. Кадры объективного контроля подтверждают поражение цели. На записи видно, как после попадания по цели происходит детонация, объект полыхает.

Удар по опорнику в лесополосе корректировался с помощью беспилотника «Орлан-30». Получив координаты, артиллеристы на боевой машине выдвинулись в заранее подготовленный район. Переведя машину из походного положения в боевое, военнослужащие выполнили серию выстрелов, поразив разведанный ранее объект.

Кроме того, разведывательный дрон вскрыл позицию артиллерийской установки противника. Данные передали артиллеристам, которые ударили точно по цели. Выполнив задачу, расчет покинул позицию.

Боевая работа ведется как днем, так и по ночам, независимо от погодных условий. Часто над головами свистят снаряды, летают вражеские коптеры или идет минометный обстрел. Расчеты обладают большим опытом, и на то, чтобы развернуть орудие и навести его, у них уходят считаные минуты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #САУ #малка #СВО
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