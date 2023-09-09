В США умер разработчик программы PowerPoint

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В США умер главный разработчик программы для создания презентаций PowerPoint Деннис Остин. О трагедии сообщил его сын. Остина не стало в возрасте 76 лет, пишет газета Washington Post.

Разработчик ушел из жизни еще 1 сентября. Это произошло в собственном доме в Калифорнии. Причиной смерти стал рак легких. В последнее время опухоль дала метастазы в мозг.

Знаменитую программу Деннис Остин и его коллега Роберт Гаскинс разработали еще в 1980-е годы. С тех пор Остин продолжал работать в Microsoft до выхода на пенсию в 1996 году.