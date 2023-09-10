Сержант Литвинов уничтожил 5 боевиков и не дал противнику заминировать дорогу

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Гвардии прапорщик Алексей Мельников

Командир разведывательной группы гвардии прапорщик Алексей Мельников выполнял задачи по ликвидации украинских боевиков, захвату и уничтожению их укрепленных опорных пунктов, а также долговременных огневых сооружений, вооружения и военной техники.

Продвигаясь в районе выполнения задачи, разведгруппа под его командованием обнаружила опорный пункт противника, который пытался удерживать оборону на важном направлении наступления российских войск. Благодаря проведенной разведке и скрытным действиям, подразделение ВС РФ незаметно подобралось к позициям украинских националистов. Прикрывая действия второй российской разведгруппы, которая выходила в тыл обороняющегося неприятеля, группа Алексея Мельникова атаковала украинских боевиков.

В результате завязавшегося прямого огневого боестолкновения с численно превосходящими силами врага, и, несмотря на интенсивный обстрел с его стороны, гвардии прапорщик Мельников с своими боевыми товарищами прицельным огнем уничтожили пулеметный расчет и до 20 боевиков, успешно прорвав их оборону.

В ходе боя двое военнослужащих Вооруженных сил России получили ранения, Алексей оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию.

Мужество, отвага и профессионализм гвардии прапорщика Алексея Мельникова и его подчиненных способствовали дальнейшему продвижению российских войск на данном направлении. В результате выполнения разведгруппой поставленной боевой задачи были созданы необходимые условия для успешного наступления второго эшелона ВС РФ.