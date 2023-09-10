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Сержант Литвинов уничтожил 5 боевиков и не дал противнику заминировать дорогу

00:00 10.09.2023
Сержант Сергей Литвинов обнаружил националистов, готовящихся заминировать дорогу. Оценив силы противника, российская БТГ нанесла упреждающий удар.
Сержант Литвинов уничтожил 5 боевиков и не дал противнику заминировать дорогу
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

© Минобороны России

Гвардии прапорщик Алексей Мельников

Командир разведывательной группы гвардии прапорщик Алексей Мельников выполнял задачи по ликвидации украинских боевиков, захвату и уничтожению их укрепленных опорных пунктов, а также долговременных огневых сооружений, вооружения и военной техники.

Продвигаясь в районе выполнения задачи, разведгруппа под его командованием обнаружила опорный пункт противника, который пытался удерживать оборону на важном направлении наступления российских войск. Благодаря проведенной разведке и скрытным действиям, подразделение ВС РФ незаметно подобралось к позициям украинских националистов. Прикрывая действия второй российской разведгруппы, которая выходила в тыл обороняющегося неприятеля, группа Алексея Мельникова атаковала украинских боевиков.

В результате завязавшегося прямого огневого боестолкновения с численно превосходящими силами врага, и, несмотря на интенсивный обстрел с его стороны, гвардии прапорщик Мельников с своими боевыми товарищами прицельным огнем уничтожили пулеметный расчет и до 20 боевиков, успешно прорвав их оборону.

В ходе боя двое военнослужащих Вооруженных сил России получили ранения, Алексей оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию.

Мужество, отвага и профессионализм гвардии прапорщика Алексея Мельникова и его подчиненных способствовали дальнейшему продвижению российских войск на данном направлении. В результате выполнения разведгруппой поставленной боевой задачи были созданы необходимые условия для успешного наступления второго эшелона ВС РФ.

© Минобороны России

Сержант Сергей Литвинов

Сержант Сергей Литвинов выполнял боевые задачи по подвозу боеприпасов и горюче-смазочных материалов (ГСМ) в районы расположения подразделений российских войск.

Вооруженные формирования украинских националистов стремились лишить снабжения российских бойцов, находящихся на передовой, и атаковали колонну, в которой ехал сержант Литвинов.

Во время движения Сергей обнаружил группу боевиков, которые собирались заминировать дорогу. Оперативно по средствам связи российский военнослужащий передал данные старшему колонны. Оценив силы неприятеля, батальонная тактическая группа ВС РФ нанесла упреждающий удар по противнику.

В ходе боя с украинскими националистами, тактически грамотно выбирая огневые позиции, Сергей Литвинов из стрелкового оружия ликвидировал 5 боевиков.

Проявив самоотверженность, смелость и высокий уровень боевой подготовки, сержант Сергей Литвинов помог российской колонне отразить нападение врага, сохранив жизнь и здоровье сослуживцев. Кроме того, колонна своевременно доставила боеприпасы подразделениям российских войск.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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