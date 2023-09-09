В Минобороны сообщили о сбитом над Крымом беспилотнике
Это произошло 9 сентября около 19.30.
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Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым, сообщили в Минобороны России. Это произошло 9 сентября около 19.30.
Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории России, добавляется в сообщении.
Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении в южной части Керченского пролива трех украинских катеров, которые пытались атаковать Крымский мост.
Кроме того, самолеты Морской авиации западнее полуострова уничтожили четыре катера с украинскими десантниками. На их борту находились до 50 украинских военных из десантных групп сил специальных операций ВСУ.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.