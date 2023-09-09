В стране и мире В Минобороны сообщили о сбитом над Крымом беспилотнике Это произошло 9 сентября около 19.30. © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда Читайте нас на: Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым, сообщили в Минобороны России. Это произошло 9 сентября около 19.30. Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории России, добавляется в сообщении. Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении в южной части Керченского пролива трех украинских катеров, которые пытались атаковать Крымский мост. Кроме того, самолеты Морской авиации западнее полуострова уничтожили четыре катера с украинскими десантниками. На их борту находились до 50 украинских военных из десантных групп сил специальных операций ВСУ. Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика