Горловое пение, Су-57 и ловля минтая: Владивосток готовится к открытию ВЭФ

Во Владивостоке завершаются последние приготовления к Восточному экономическому форуму. Ожидается, что в нем примут участие около семи тысяч человек.

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В красочных павильонов российских госкорпораций, ведомств и крупных холдингов дизайнеры и декораторы наводят финишный лоск. Уже завтра на площадке Дальневосточного Федерального университета будет не протолкнуться. Для тысяч инвесторов из самых разных уголков Азии откроет свои двери VIII Восточный экономический форум.

Каждый дальневосточный регион готовится удивить гостей форума. У павильона Якутии фольклорный национальный ансамбль заряжает прохожих заводными танцами и горловым пением. А Хабаровский край в этом году взял курс на собственный военно-промышленный кластер. Выставка пестрит презентациями проектов многоцелевых корветов для нужд военно-морского флота и истребительной авиацией, в том числе легендарными Су-57. На входе в павильон - автовездеход-багги, производство которого началось в Хабаровском крае в этом году специально для наших военных в зоне СВО.

Амурская область особое внимание уделила Байкало-Амурской магистрали. Той самой, легендарной, которой в 2024 году исполнится полвека. Но на этом ее история не заканчивается. Потому что сейчас ведется реконструкция и строительство второй ветки БАМа.

В павильоне Сахалинской области сделан упор на развитие городской инфраструктуры и комфортной среды для жителей. Наземное метро, кампус нового университета, нефтесервисный парк и агропромышленный комплекс пока лишь на бумаге. Однако в ближайшем будущем амбициозный мастер-план Южно-Сахалинска и соседнего порта Корсакова должен стать реальностью.

«На кого мы ориентируемся? Прежде всего, на человека. Мы ждем молодых специалистов, высококвалифицированных специалистов. Людей, которые приедут развивать Дальний Восток», - говорит директор департамента внешнеэкономических, межрегиональных связей и международного сотрудничества Минэкономразвития Сахалинской области Виктория Василевская.

Главная кладовая свежих морепродуктов - Камчатка - своих посетителей готовится удивить не только информационными стендами и рекордными показателями рыбного промысла в этом году, но и предлагает каждому почувствовать себя настоящим рыбаком.

Здесь можно попытать удачу на Охотоморской путине и заняться ловлей минтая. При этом нужно как можно аккуратнее двигаться по акватории, повсюду айсберги.

VIII Восточный экономический форум во Владивостоке продлится три дня и соберет на площадке инвесторов из 10 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На пленарных сессиях специалисты обсудят развитие экономики в условиях санкций, построение новой экономической модели мира, а также внедрение искусственного интеллекта.