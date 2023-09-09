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Новый путь через Балтику: чем важен запуск зернового терминала в Высоцке

Павел Кутаренко
Анна Назайкина
14:19 09.09.2023
До запуска этого терминала российское зерно отправляли на экспорт в основном из черноморских и азовских портов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На Балтике в Высоцке запущен первый глубоководный терминал - для отправки нашего зерна на экспорт. Реки из пшеницы - наглядное подтверждение того, что поток российского зерна неиссякаем.

Изначально этот порт специализировался на отправке угля в Европу и Азию, но после введения санкций против России терминал решили перепрофилировать и применили инновационные решения.

Перевалка зерна с железнодорожных составов в огромные контейнеры - «силосы», а с них -  на причал идет по закрытым ленточным конвейерам. Практически с нуля в условиях экономических рестрикций удалось построить самый современный комплекс в Европе.

«Мы можем строить, даже в этих тяжелых условиях, и строить для отгрузки того груза, который нужен сегодня всему миру», - подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

До запуска этого терминала российское зерно отправляли на экспорт в основном из черноморских и азовских портов. Новый путь через Балтику позволит экспортировать его в куда больших объемах  - не только в дружественные страны Африки и Латинской Америки, но и Азию. И что особенно важно - это даст возможности для развития зернопроизводящих регионов центральной России и Южного Урала. 

«Сибирь, Поволжье - оно тяготеет территориально к северо-западу, к этим портам. Юг достаточно загружен, там регионы, которые выращивают эту продукцию, избыточно перегружены порты, которые сейчас на юге», - сказал руководитель администрации морских портов Балтийского моря Петр Паринов.

В этом году в России ждут рекордного урожая зерновых, экспорт уже бьет все рекорды - в августе отгрузили более 7,5 млн тонн, что на 32% больше показателей прошлого года.

В современных условиях, когда зерно стало стратегическим ресурсом и инструментом геополитической борьбы, новая база на Балтике - это победа всей страны.

«Сейчас она даже слишком востребована, потому что мы имеем политически ангажированную ситуацию для многих других стран. И российскому зерну достаточно сложно попадать на рынки. Об этом часто говорится на уровне правительства, об этом на международных встречах говорит президент Владимир Владимирович», - заявил член Совета Директоров «Порт Высоцкий» Андрей Гарнухин.

Новый глубоководный терминал способен круглогодично принимать суда-балкеры большого водоизмещения, заявок поступило уже столько, что сухогрузы чуть ли не в очередь выстраиваются. В планах - строительство второй и третьей очереди для перевалки пищевых грузов.

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