Старший сержант Годороба сбил БПЛА боевиков и не дал врагу ударить артиллерией

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В Министерстве обороны Российской Федерации продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих Вооруженных сил России при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Старший сержант Сергей Годороба

Старший сержант Сергей Годороба выполнял боевые задачи в составе расчета зенитного ракетного комплекса «Оса». Находясь в одном из районов со своим расчетом, Сергей прикрывал обороняющиеся подразделения российских войск от атак с воздуха.

Вооруженные формирования украинских националистов атаковали позиции ВС РФ и вели интенсивный артиллерийский обстрел. Расчет старшего сержанта Годоробы, применяя технические средства ЗРК, обнаружил вражеский беспилотник, который вел разведку позиций российских военнослужащих и корректировал огонь украинской артиллерии. Прицельным огнем расчета «Осы» БПЛА противника был сбит.

После точного попадания расчет оперативно сменил позицию. Через несколько минут по позиции наших зенитчиков был нанесен артиллерийский удар.

Благодаря профессионализму, мастерству и слаженности расчет старшего сержанта Сергея Годоробы не допустил нанесения артиллерийских ударов со стороны украинских боевиков по обороняющимся подразделениям Вооруженных сил России.

Старший прапорщик Виктор Тис

Старший прапорщик Виктор Тис, действуя в составе зенитного ракетного расчета, находился на тщательно замаскированной позиции и вел наблюдение за средствами воздушного нападения украинских националистов.

Как только беспилотный летательный аппарат противника оказался над районом действия расчета в зоне достижения средств ПВО, старший прапорщик Тис выполнил пуски ракет и уничтожил вражеский БПЛА. После этого Виктор совместно с расчетом оперативно покинул позицию, чтобы не попасть под ответный артиллерийский обстрел.

Грамотные и своевременные действия старшего прапорщика Виктора Тиса позволили избежать потерь среди личного состава и техники подразделений ВС РФ, а украинским боевикам не удалось совершить разведку позиций российских войск.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.