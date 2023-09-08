Джаз в подземке: Бутман выступил перед москвичами на станции «Маяковская»

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Москве станция метро «Маяковская» на эту ночь стала площадкой джазового концерта. Перед зрителями со своей командой виртуозов выступил непревзойденный маэстро Игорь Бутман.

Перед началом выступления саксофонист поприветствовал публику и спросил, помнят ли они, что когда-то на платформе не было второго выхода. Так, в диалоге со зрителями появился и повод для встречи - «за новый выход».

Концерт продлился несколько часов, плавные композиции сменялись быстрыми. Народный артист РФ отметил особенности станции как площадки для выступления.

«Великолепная акустика, и хотя здесь много камня, металла, но благодаря тому, что здесь два эти состава стоят, они поглощают все отзвуки, поэтому игралось очень легко. Не было ощущения, что ты играешь в какой-то страшной акустической бочке, и это тоже дало нам свое вдохновение», - сказал Бутман.

Игорь Бутман и его коллектив не в первый раз проводят выступления на станциях метро. Так, например, этим летом их можно было увидеть на «Таганской».