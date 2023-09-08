Отец Леонида Агутина назвал «романом» историю, что он попал в больницу

В беседе со «Звездой» он сказал, что ездил в медицинское учреждение на профилактику.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Отец Леонида Агутина опроверг появившуюся в Сети информацию о том, что попал в больницу с эмболией и тромбозом вен. В беседе со «Звездой» Николай Агутин сказал, что ездил в медицинское учреждение на профилактику.

«Это я на один день поехал просто на профилактику маленькую, капельницу там одну сделал, и все. Все в порядке у меня», - сказал певец.

Сейчас он находится дома.

«Роман с продолжением. Обалдеть», - сказал Николай Агутин, выслушав историю о том, почему он якобы попал в больницу.

Сегодня Telegram-канал Baza сообщил, что певец якобы неудачно подвернул ногу в бассейне и после того, как не смог терпеть боль, обратился к медикам.