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Отец Леонида Агутина назвал «романом» историю, что он попал в больницу

Сергей Лебедев
18:11 08.09.2023
В беседе со «Звездой» он сказал, что ездил в медицинское учреждение на профилактику.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Отец Леонида Агутина опроверг появившуюся в Сети информацию о том, что попал в больницу с эмболией и тромбозом вен. В беседе со «Звездой» Николай Агутин сказал, что ездил в медицинское учреждение на профилактику.

«Это я на один день поехал просто на профилактику маленькую, капельницу там одну сделал, и все. Все в порядке у меня», - сказал певец.

Сейчас он находится дома.

«Роман с продолжением. Обалдеть», - сказал Николай Агутин, выслушав историю о том, почему он якобы попал в больницу.

Сегодня Telegram-канал Baza сообщил, что певец якобы неудачно подвернул ногу в бассейне и после того, как не смог терпеть боль, обратился к медикам.

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